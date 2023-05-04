Elon Musk'ın son çılgın projesi belli oldu: Trafik sorunu tarih oluyor!
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, Las Vegas kentine 105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip tünel ağı inşa edeceğini duyurdu
Elon Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company (TBC) Las Vegas'taki tünel ağını 40 kilometre genişleteceğini ve orijinal planına 18 yeni istasyon ekleyeceğini duyurdu.
The Boring Company (TBC) Vegas Loop adı verilen projeyi başlangıçta 46 kilometrelik bir tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yer altı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı.
Fakat Nevada Clark İlçesi’ndeki komisyon üyelerinin şirketin son projesini onaylamasının ardından TBC, 69 istasyonlu 105 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edecek.
TEK "HAYIR" OYU GELDİ
Yerel basında çıkan haberlere göre, komisyon üyeleri; TBC'nin avukatı Stephanie Allen'ın projenin tüm maliyetini vergi mükelleflerinin değil şirketin ödeyeceğine dair güvence vermesinin ardından 6'ya karşı 1 "hayır" oyu kullandı.