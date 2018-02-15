Elon Musk'ın uzaya gönderdiği gizle mesaj !
Elon Musk'ın uzaya gönderdiği bir başka gizli mesaj gün yüzüne çıktı.
Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta Falcon Heavy ile uzaya gönderdiği Tesla, teknoloji dünyasının en çok konuşulan konusu olmuştu.Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla ile birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı.
İnsanoğlunun Mars hayali için dev bir adım geçtiğimiz hafta atıldı. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketi Mars yolculuğu için uzaya fırlatıldı.
Tesla'nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'a ait Falcon Heavy füzesi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.