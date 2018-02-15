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  3. 15 Şubat 2018 21:40

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği gizle mesaj !

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği bir başka gizli mesaj gün yüzüne çıktı.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği gizle mesaj !

Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta Falcon Heavy ile uzaya gönderdiği Tesla, teknoloji dünyasının en çok konuşulan konusu olmuştu.Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla ile birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı.

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Elon Musk'ın uzaya gönderdiği gizle mesaj !

İnsanoğlunun Mars hayali için dev bir adım geçtiğimiz hafta atıldı. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketi Mars yolculuğu için uzaya fırlatıldı.

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Elon Musk'ın uzaya gönderdiği gizle mesaj !

Tesla'nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'a ait Falcon Heavy füzesi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.

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Elon Musk'ın uzaya gönderdiği gizle mesaj !

Zira SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu. 'Space man' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

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