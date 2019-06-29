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  3. 29 Haziran 2019 11:45

En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangisi?

Hayatımızın her alanına yayılan akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Gece uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radya

En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangisi?

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

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En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangisi?

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.


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En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangisi?

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.


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En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangisi?

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.


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