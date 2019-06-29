En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangisi?
Hayatımızın her alanına yayılan akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Gece uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radya
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.
Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.