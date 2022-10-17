En parlak ışık tespit edildi: Tam 18 trilyon volt gücünde
Bilim insanları, şimdiye kadar görülen en parlak ışığı tespit etti. Güneş'ten 30 kat daha büyük bir yıldızın ölümünden kaynaklanan gama ışını patlamasının Dünya'dan 2,4 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana geldiği ve 18 trilyon volt gücünde olduğu belirtildi.
Uzmanlar, ışığın muhtemelen bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklendiğini açıkladı.
MEYDANA GELEN PARILTI İZLENMEYE DEVAM EDİYOR
Bununla birlikte, araştırmacıların bildirdiğine göre elektromanyetik radyasyonun en yoğun biçimi olan gama ışınları patlaması ilk olarak 9 Ekim'de yörüngedeki teleskoplar tarafından tespit edildi. Ardından gelen parıltının hala dünya çapında bilim insanları tarafından izlendiği aktarıldı.
"YÜZYILDA GÖRÜLEN BİR OLAY"
Şili'deki Gemini Güney teleskobunda kızılötesi aletler kullanarak ışığı gözlemleyen Brendan O'Connor, "Hem foton miktarı hem de bize ulaşan fotonların enerjisi açısından gerçekten rekor kırıyor.'Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek, gerçekten yüzyılda bir görülen bir olaydır” diye konuştu.
GÜNEŞ'TEN 30 KAT DAHA BÜYÜK BİR YILDIZ ÖLDÜ
O'Connor, ayrıca yüzlerce saniye süren gama ışını patlamalarının Güneş’ten 30 kat daha büyük olan yıldızların ölmesinden kaynaklandığının düşünüldüğünü sözlerine ekledi.