En ucuz akıllı telefonlar belli oldu

Yurt dışından getirilecek telefonlarda IMEI kayıt ücreti uygulanıyor. Kayıt ücreti ile telefon fiyatları yükselirken, yurt dışından telefon getirmek çok da karlı görünmüyor. Türkiye, ithalat ve ihracatını geliştirerek sürdürüyor. Dünya üzerinde birçok teknoloji devi Türkiye pazarını oldukça önemsiyor. Özellikle telefon konusunda devlerin en önemli pazarlarından biri Türkiye. Rekabet arttıkça birçok akıllı telefon seçeneği de bizlere sunuluyor. Akıllı bir telefon olsun, kamerası iyi olsun, şık da bir tasarımı olsun diyorsanız 2 bin TL'nin hatta 1800 TL'nin altında onlarca telefon var. Yeni yıla yeni bir telefon ile girmek isteyenler galerimizdeki telefonları ve özelliklerini değerlendirmeden harekete geçmeyin! İşte 2 bin TL altına alınabilecek son model telefonlar...