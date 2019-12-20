Eski telefonları atmadan önce bir daha düşünün ! Çok şaşıracaksınız...
Bir döneme damgasını vuran eski tuşlu telefonlar, yerini akıllı telefonlara bıraktı. Ancak eski telefonlar değişik amaçlar için kullanılmaya başlandı. İşte bunun en çarpıcı örneği...
Nokia ve Ericsson gibi bir zamanların çok satan eski tuşlu telefonları artık kimsenin gözü görmüyor; ancak onlar çok farklı alanlarda meğer öyle işe yarıyorlarmış ki...
Telefonu elimize alıyoruz ve güzelce içini açıyoruz. Eski Nokia telefonların arka kapağını çıkarmak oldukça kolay. Bugünün akıllı telefonları gibi bir yapıya sahip değiller.
Bu adımdan sonra şimdi de ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor. Bunun için de elinizdeki tornavidadan yardım alıyorsunuz ve işlem kısa sürede gerçekleşiyor.