  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Aralık 2019 10:14

Eski telefonları atmadan önce bir daha düşünün ! Çok şaşıracaksınız...

Bir döneme damgasını vuran eski tuşlu telefonlar, yerini akıllı telefonlara bıraktı. Ancak eski telefonlar değişik amaçlar için kullanılmaya başlandı. İşte bunun en çarpıcı örneği...

Eski telefonları atmadan önce bir daha düşünün ! Çok şaşıracaksınız...

Nokia ve Ericsson gibi bir zamanların çok satan eski tuşlu telefonları artık kimsenin gözü görmüyor; ancak onlar çok farklı alanlarda meğer öyle işe yarıyorlarmış ki...

1/ 30
Eski telefonları atmadan önce bir daha düşünün ! Çok şaşıracaksınız...

Telefonu elimize alıyoruz ve güzelce içini açıyoruz. Eski Nokia telefonların arka kapağını çıkarmak oldukça kolay. Bugünün akıllı telefonları gibi bir yapıya sahip değiller.

2/ 30
Eski telefonları atmadan önce bir daha düşünün ! Çok şaşıracaksınız...

Bu adımdan sonra şimdi de ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor. Bunun için de elinizdeki tornavidadan yardım alıyorsunuz ve işlem kısa sürede gerçekleşiyor.

3/ 30
Eski telefonları atmadan önce bir daha düşünün ! Çok şaşıracaksınız...

Ekran ve kasayı ayırmanızla işiniz bitmiyor elbette. İşlem devam ediyor... Peki bu adımdan sonra ne yapmanız gerekiyor?

4/ 30
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM