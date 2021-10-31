Facebook adını değiştirdi, Meta oldu: İşte isim değişikliği yapan dev şirketler
Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg şirketin adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmuştu. İşte adını değiştiren dev şirketler...
Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg şirketin adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti. İşte geçmişte isim değişikliğine giden dünyanın en büyük şirketleri..
BACKRUB - GOOGLE
‘Google’da arama yapmak’ ve ‘BackRub’da arama yapmak’ tabirlerinden hangisi size daha güvenilir geliyor?
Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında geliştirdikleri arama motoruna 'BackRub' adını vermişlerdi.
Web'in 'geri bağlantıları' analizi için bu ismi verdiklerini belirten kurucular, daha sonra, çok büyük sayıda verinin indekslenmesiyle ilgili uygun bir isim arayışına girerek, 15 Eylül 1997'de 'google.com' isminin tescil ederek kullanmaya başladı.