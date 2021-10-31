Facebook adını değiştirdi, Meta oldu: İşte isim değişikliği yapan dev şirketler

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg şirketin adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti. İşte geçmişte isim değişikliğine giden dünyanın en büyük şirketleri..