Facebook Messenger Rooms artık WhatsApp'ta

WHATSAPP MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR? 1- WhatsApp'ı açın, ardından ARAMALAR sekmesine > Oda oluştur'a dokunun. Alternatif olarak: * Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın, ardından Ekle simgesine > Oda'ya dokunun. * Bir grup sohbetini açın, ardından Grup araması > Oda oluştur'a dokunun. Bu seçeneği kullanabilmeniz için grup sohbetinizde en az beş katılımcı bulunması gerektiğini lütfen unutmayın.