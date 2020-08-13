Facebook Messenger Rooms artık WhatsApp'ta
Facebook 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanın sunan Messenger Rooms özelliğini kullanıma sunmuştu. Messenger Rooms özelliği WhatsApp ile entegre edildi.
4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran WhatsApp, Messenger Rooms entegrasyonu ile birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu.
WHATSAPP MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR? 1- WhatsApp'ı açın, ardından ARAMALAR sekmesine > Oda oluştur'a dokunun. Alternatif olarak: * Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın, ardından Ekle simgesine > Oda'ya dokunun. * Bir grup sohbetini açın, ardından Grup araması > Oda oluştur'a dokunun. Bu seçeneği kullanabilmeniz için grup sohbetinizde en az beş katılımcı bulunması gerektiğini lütfen unutmayın.
2- Sorulursa MESSENGER'A GEÇ'e dokunun. Bu işlem sizi WhatsApp'tan çıkarıp Messenger uygulamasına veya mobil tarayıcınızda açılacak Messenger web sitesine yönlendirir. Odaların WhatsApp dışında kullanılması ve Messenger'ın ayrı bir uygulama ve web sitesi olması sebebiyle Facebook'un koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Lütfen unutmayın: * Messenger uygulamasını kullanıyorsanız en güncel sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. Aksi takdirde uygulamayı güncellemeniz istenir. * Messenger'da oturumunuz açık değilse Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekir.