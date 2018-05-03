Facebook skandalından sonra şok karar
Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook’taki 87 milyon kullanıya ait verilerin izinsiz bir şekilde kullanılmasının yankıları sürüyor. This Your Digital Life uygulaması aracılığıyla bu verileri satın alarak 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde ve Brexit kampayasında kullandığı belirtilen Cambridge Analytica ile üst şirketi SCL Group’un kapanacakları açıklandı.
SCL Group’un kurucusu Nigel Oakes, Cambridge Analytica ile birlikte iki şirketin de kapanacağını doğruladı. Oakes yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Cambridge Analytica, şirketin kendisini düzeltme çabalarına rağmen yasal ve aslı olmayan sayısız suçlamalara maruz kaldı, aynı zamanda hem siyasi hem de ticari arenalarda çevrimiçi reklamcılığın standart bir parçası olan geniş çapta kabul edilen faaliyetler için suçlandı.”
“Malins’in raporunda (bağımsız araştırmacı Julian Malins) da tam olarak görülebileceği üzere, Cambridge Analytica’nın çalışanlarının etik ve yasal olarak hareket ettiğine dair sarsılmaz bir güvene sahip olunmasına rağmen, medya tarafından oluşturan kuşatma, neredeyse tüm müşterilerin ve tedarikçilerin şirketten uzaklaşmasına yol açmıştır.”