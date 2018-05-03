Facebook skandalından sonra şok karar

“Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Cambridge Analytica, şirketin kendisini düzeltme çabalarına rağmen yasal ve aslı olmayan sayısız suçlamalara maruz kaldı, aynı zamanda hem siyasi hem de ticari arenalarda çevrimiçi reklamcılığın standart bir parçası olan geniş çapta kabul edilen faaliyetler için suçlandı.”



