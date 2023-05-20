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  4. Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı

Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı

Sosyal medya uygulaması Facebook'ta ortaya çıkan bir teknik hata nedeniyle Facebook hesaplarından diğer hesaplara otomatik arkadaşlık teklifi yağdı.

Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı - Resim: 1

Sosyal medya uygulaması Facebook, son günlerde yaşanan bir sorunla gündemde.

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Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı - Resim: 2

Uygulamada arkadaş olmadığınız bir kişinin profiline girdikten sonra o kişiye otomatik arkadaşlık isteği gönderiliyor. 

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Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı - Resim: 3

Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti.

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Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı - Resim: 4

Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı. 

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