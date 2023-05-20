Facebook'ta büyük hata! Herkese bildirim yağdı
Sosyal medya uygulaması Facebook'ta ortaya çıkan bir teknik hata nedeniyle Facebook hesaplarından diğer hesaplara otomatik arkadaşlık teklifi yağdı.
Sosyal medya uygulaması Facebook, son günlerde yaşanan bir sorunla gündemde.
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Uygulamada arkadaş olmadığınız bir kişinin profiline girdikten sonra o kişiye otomatik arkadaşlık isteği gönderiliyor.
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Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti.
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Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı.
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