Facebook'ta işler iyi gitmiyor... Zuckerberg'in serveti bir gecede 31 milyar dolar eridi
Geçtiğimiz aylarda Facebook olan adını Meta olarak değiştiren sosyal medya platformu, 18 yıllık tarihinde ilk kez aktif kullanıcı sayısında azalma meydana geldiğini açıkladı. Şirketin hisseleri bir gün içerisinde yüzde 26,4 düşerken, piyasa değeri ise 230 milyar dolar azaldı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise bir gün içerisinde 31 milyar dolar kaybetti.
Geçtiğimiz aylarda çatı şirketinin adını Meta olarak değiştiren Facebook, geçtiğimiz gün hisse senetlerindeki rekor düşüşün ardından 230 milyar dolardan fazla değer kaybetti.
Bu rakam ABD tarihinde bir gün içerisindeki rekor kayıp olurken Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şirketin hisse fiyatlarındaki rekor düşüşün ardından servetinden 31 milyar dolar kaybetti.
Meta, Facebook’un geçtiğimiz gün 18 yıllık tarihin de ilk kez aktif kullanıcı sayısında düşüş olduğunu bildirirken, şirket hisseleri ise bir gün içerisinde yüzde 26,4 düştü.
Meta'nın Facebook'un aktif kullanıcı sayısının Aralık ayının sonuna kadar üç ayda 1.929 milyara düştüğünü açıklanırken, bir önceki çeyreğe göre 1 milyon azalma meydana geldiği belirtildi.