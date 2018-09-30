Facebook'tan büyük skandal ! 50 milyon kullanıcı etkilendi

Bütün platformlarda oturumu kapatın



Güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların yapması gereken ilk şey, oturum açılan web tarayıcısı, mobil aygıttaki uygulama ve tabletler dahil olmak üzere Facebook hesaplarından çıkış yapmak. Facebook'a göre, bilgisayar korsanları erişim jetonlarını hacklediler. Facebook bu belirteçleri sıfırladı, ancak yine de "ihtiyati tedbir" olarak kullanıcılara her yerden çıkış yapmasını öneriyor. Ayrıca açıklamada "soruşturma hala erken aşamalarında" dendiğinden, sadece güvende olmak için çıkış yapmak en iyi seçenek olarak görülüyor..