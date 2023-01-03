Fiyatlar uçtu, yeni telefon alamayan vatandaş soluğu orada aldı

Akıllı telefonlarda 2023 yılında sıfır ya da ikinci el cihaz satın almak yerine tamire olan talebin artmasını beklediklerini söyleyen Eskişehirli telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez, “Akıllı telefon sektöründeki maliyet artışı nedeniyle kalitesiz ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da telefon kullanıcıları için ek maliyetler ortaya çıkarıyor. Biz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamire olan talepte artış bekliyoruz” dedi.