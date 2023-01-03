Fiyatlar uçtu, yeni telefon alamayan vatandaş soluğu orada aldı
Türkiye'de her geçen gün artan geçim sıkıntısı nedeniyle artık hayatımızın vazgeçilmez parçası olan cep telefonlarını yenileyemeyen vatandaşlar çareyi eski telefonlarını yeniletmede buldu.
İletişim başta olmak üzere geniş kullanım alanı sebebiyle vazgeçilmez elektronik cihaz olarak bilinen akıllı telefonlarda son yıllarda yaşanan maliyet artışları, kullanıcıları ikinci el ürün ve tamire yöneltiyor.
Akıllı telefonlarda 2023 yılında sıfır ya da ikinci el cihaz satın almak yerine tamire olan talebin artmasını beklediklerini söyleyen Eskişehirli telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez, “Akıllı telefon sektöründeki maliyet artışı nedeniyle kalitesiz ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da telefon kullanıcıları için ek maliyetler ortaya çıkarıyor. Biz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamire olan talepte artış bekliyoruz” dedi.
Dünya genelinde yaşanan çip krizinin de önemli ölçüde etkilediği maliyet artışı nedeniyle uygun fiyatlara satılan ‘kalitesiz’ ya da ‘düşük kalitede’ ürünler de kullanıcılar tarafından tercih edilebiliyor. Piyasada sıkça kullanılan bu cihazlar, dayanıksız olmaları ve arıza yapmaları nedeniyle tamire yönelik talebi artırıyor.
Yeni telefona bütçe ayıramayan vatandaşların da yoğun olarak elindeki arızalı cihazları tamir ettirmek istediklerini belirten Eskişehirli telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, ikinci el telefon satın almayı düşünenleri ise dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.