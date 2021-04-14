Fizik kuralına meydan okuyan 7 mimarlık harikası
Teknolojinin gelişmesiyle mühendislik ve mimarlık alanında imkansızlar gerçekleşmeye devam ediyor. İşte su üzerinde bulunan 7 mimari yapı ve detayları...
Kayaların Leydisi, Karadağ
Genel olarak Gospa od Skrpjela olarak bilinen, insan yapımı bir adanın tepesinde oturan muhteşem bir kilisedir. Bina yüzyıllar boyunca bir dizi tadilattan geçti ve şimdi ünlü bir müze.
Punta Della Dogana, Venedik
Venedik şehrinin suyla çevrili binalarına yabancı değilsinizdir. Venedik'teki birçok güzel bina arasında Punta Della Dogana en çok göze çarpanı denebilir. Bu ikonik yapı başlangıçta 17. yüzyılın mimarı Giuseppe Benoni tarafından bir gümrük evi olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Temel, uzun tahta kazıkların suyun altındaki kuma zorla itilmesiyle inşa edildi. Bunun yapıldığı çağ düşünüldüğünde nasıl gerçekleştirildiğini tahmin etmek zor. Punta Delia Dogana 1980 yılına kadar gümrük tesisi olarak hizmet vermeye devam etti. 2009 yılında bir sergi alanı olarak açıldı ve günümüze kadar ayakta duruyor.
Jal Mahal, Jaipur, Hindistan
Man Sagar Gölü'nde yer alan Jal Mahal Sarayı, savaşlar kadar mimari sanata da takıntılı olan Rajput kralları tarafından kullanılıyordu. 18. yüzyılda Amber'in Maharaja Jai Singh II tarafından inşa edilen saray, 121 hektarlık bir alanı kaplıyor ve Jaipur'da en çok ziyaret edilen ve fotoğraflanan anıt haline geldi. Tarihi sarayı bir otele dönüştürme planları ise devam ediyor.
Pampus, Hollanda
Pampus, sekiz yıllık inşaatın ardından 1887'de 3 bin 800 kazık batırılıp 45 bin metreküp kum ithal edilerek yapılan yapay bir adanın üzerine inşa edilmiş bir limandı. Kale, Amsterdam sakinleri tarafından yağmalanıp harabeye bırakıldığında 2. Dünya Savaşı gibi birçok olaydan sağ çıkmayı başardı. 2007 yılında kısmi restorasyon tatbikatı gerçekleştirildi ve Pampus müze olarak halka açıldı.