Fizik kuralına meydan okuyan 7 mimarlık harikası

Punta Della Dogana, Venedik

Venedik şehrinin suyla çevrili binalarına yabancı değilsinizdir. Venedik'teki birçok güzel bina arasında Punta Della Dogana en çok göze çarpanı denebilir. Bu ikonik yapı başlangıçta 17. yüzyılın mimarı Giuseppe Benoni tarafından bir gümrük evi olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Temel, uzun tahta kazıkların suyun altındaki kuma zorla itilmesiyle inşa edildi. Bunun yapıldığı çağ düşünüldüğünde nasıl gerçekleştirildiğini tahmin etmek zor. Punta Delia Dogana 1980 yılına kadar gümrük tesisi olarak hizmet vermeye devam etti. 2009 yılında bir sergi alanı olarak açıldı ve günümüze kadar ayakta duruyor.