Gmail hesabınız tehlikede: 183 milyon kullanıcının şifresi sızdırıldı

Gmail kullanıcıları, yaklaşık 183 milyon e-posta hesabını etkileyen büyük bir veri ihlali konusunda uyarıldı.

Sızdırılan veriler arasında yalnızca e-posta adresleri değil, bu hesaplarla ilişkili şifreler de yer alıyor.

Uzmanlara göre bu durum, bilgisayar korsanlarının yalnızca Gmail hesaplarına değil, aynı e-posta adresleriyle bağlantılı diğer platformlara da erişim sağlamasına yol açabilir.