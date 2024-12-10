Gökbilimciler yeni bir Süper Dünya keşfetti

Bir gezegenin dönemine genellikle onun yılı adını veriyoruz: Yani ana yıldızının etrafında dönmesi için geçen süre. K2-360 b ise bu “ultra kısa” ismini, bir yılının Dünya’daki bir günden daha kısa sürmesiyle alıyor: Sadece 21 saat sürüyor. Populer Science Türkçe'nin aktardığına göre yıldızına çok yakın olması gökbilimcilerin onu bulmasına yardımcı olmanın yanında nasıl bu kadar yoğun hale geldiğiyle ilgili de bazı ipuçları sunuyor. K2-360 b ilk olarak, gezegenin gölgesinin yıldızının önünden geçtiği sırada NASA’nın K2 göreviyle tespit edildiği zaman keşfedilmiş. Yapılan takip gözlemleriyse gökbilimcilerin gezegenin kütlesi ve çapını ölçmesine olanak sağlamış. Daha sonra bu bilgileri kullanarak gezegenin yoğunluğunu hesaplamışlar.