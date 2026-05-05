Göklerin yeni hakimi YILDIRIMHAN! Türkiye'nin kıtalararası füzesi ilk kez sahneye çıktı!

Bakan Güler, "Bugün sergilenen birbirinden kritik ürünlerimiz de işte bu çabalarımızın sonuçlarıdır. Şimdi bu ürünlerimizi sırayla döküyoruz: Gölgehan Jammer: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz.

Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz.

Onur Turbo-şaft Helikopter Motorumuz: Bütün türbin ve parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz.

PNR-53 Sniper: Kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğinde ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip. Bu göreceğiniz ürünleri çok büyük fedakarlıklarla, Ar-Ge'mizde çalışan bir avuç insanımız üretmeye çalışıyorlar. Büyük bir gururla bu ürettiklerimizi sizlere şimdi sunuyorum" dedi. (DHA)