Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek
Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihinde aynı hizaya gelecek. Gökyüzünde nadir görülen bu olay bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.
Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.
Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.
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Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar.
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Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.
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Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.
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