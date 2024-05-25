Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek

Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.