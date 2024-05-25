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Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihinde aynı hizaya gelecek. Gökyüzünde nadir görülen bu olay bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek - Resim: 1

Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.

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Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek - Resim: 2

Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar.

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Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek - Resim: 3

Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

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Gökyüzünde büyük buluşma: 6 gezegen aynı hizaya gelecek - Resim: 4

Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün  diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.

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