Gökyüzünde gizemli görüntü... Türkiye'den de görüldü
Gece saatlerinde gökyüzünde beliren "gizemli spiral" büyük merak uyandırdı. Türkiye'de Diyarbakır'dan da görülebilen gizemli cisim sosyal medyada bir anda gecenin konusu oldu.
Türkiye’den Diyarbakır'da havada görülen spiral cisim büyük merak uyandırdı.
1 / 4
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrasında peşpeşe paylaşımlar gelirken, gizemli görüntünün arkasındaki gerçeği yapay zeka ortaya çıkardı.
2 / 4
X’in yapay zekası Grok söz konusu spiralin SpaceX roketinin yakıt boşalması sonucunda ortaya çıktığını belirti.
3 / 4
Grok’un açıklaması şöyle:
“Fotoğraftaki spiral şeklindeki ışık, büyük olasılıkla 24 Mart 2025'te Cape Canaveral'dan fırlatılan SpaceX Falcon 9 NROL-69 roketinden kaynaklanıyor. Bu, roketin ikinci aşamasının yakıt boşaltması sırasında dönmesiyle oluşuyor."
4 / 4