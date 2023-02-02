Gökyüzünde şölen var! 50 bin yıl sonra Dünya'ya geri döndü
Güneş Sistemi’nin ilk aşamalarında oluştuğu tespit edilen ve son olarak bundan 50 bin yıl önce Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldızın geçişi başladı.
NASA yetkilileri, buzla kaplı ziyaretçinin ilk olarak Mart 2022`de Jüpiter`in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi.
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Kuzey Yarımküre`dekiler kuyruklu yıldız, bugünden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görebilecek.
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NASA, ziyarete ilişkin açıklamasında, “Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" dedi.
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Kozmik ziyaretçi, gezegenimizin yanından yaklaşık 42,5 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.
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