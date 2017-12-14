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  3. 14 Aralık 2017 13:32

Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı

Bu isimler Google'ı kasıp kavuruyor; bu yıl içinde hakkında yapılan yoğun aramalar onları zirveye taşıdı. İşte Türkiye insanının Google üzerinden en çok aradıkları... Şaşıracaksınız!

Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı


Aslı Enver

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Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı

Vatan Şaşmaz

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Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı

Filiz Aker

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Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı

İbrahim Erkal

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