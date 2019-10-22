Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları hemen silin!

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar. İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...