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  3. 22 Ekim 2019 17:25

Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları hemen silin!

Google, kullanıcılarını uyarmaya devam ediyor. Akıllı telefon kullananları tehlikeli uygulamalardan uzak tutmak isteyen Google, tüm detayları açıkladı. Tehlikeli programların adeta bir baş belası olduğunu ifade eden Google, söz konusu ak

Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları hemen silin!

Ücretsiz indirilen birçok uygulamanın tehlike saçtığını açıklayan Google, bilinmeyen programların sadece ücretsiz olmasından dolayı akıllı telefonlara indirilmemesi gerektiğini vurguladı. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu.

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Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları hemen silin!

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar. İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları hemen silin!

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları hemen silin!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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