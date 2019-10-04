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  3. 04 Ekim 2019 22:05

Google Android telefon kullanıcılarını uyardı

Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının orta

Google Android telefon kullanıcılarını uyardı

Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından uzmanlar milyonlarca Android kullanıcısı için açıklama yaptı.

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı

Google'ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor.

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı

Açığın Google'ın resmi Android uygulama mağazası Google Play dışından yüklenen/indirilen uygulamalar veya Chrome internet tarayıcısı üstünden risk oluşturduğuna dikkat çeken Project Zero ekibi, açıktan etkilenebilecek olan cihaz modellerini de açıkladı.

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı

Pixel 1

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