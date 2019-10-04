Google Android telefon kullanıcılarını uyardı
Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının orta
Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından uzmanlar milyonlarca Android kullanıcısı için açıklama yaptı.
Google'ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor.
Açığın Google'ın resmi Android uygulama mağazası Google Play dışından yüklenen/indirilen uygulamalar veya Chrome internet tarayıcısı üstünden risk oluşturduğuna dikkat çeken Project Zero ekibi, açıktan etkilenebilecek olan cihaz modellerini de açıkladı.