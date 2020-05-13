Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor
İnternet devi Google'ın bir ürünü daha yolun sonuna geldi. Şirket, çevrimci müzik servisinin fişini çekeceğini duyurdu.
ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Google Play Music de katıldı.
Mashableda yer alan habere göre Google uygulama için yolun sonunun geldiğini açıkladı ve kullanıcılarının arşivlerini YouTube Music'e transfer etmeleri için bir kılavuz yayınladı.
Ancak müzik ve podcast akış sistemi Google Play Music şirketin fişini çektiği tek servisi değil!
İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...
Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu.