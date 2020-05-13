Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor

ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Google Play Music de katıldı.



Mashableda yer alan habere göre Google uygulama için yolun sonunun geldiğini açıkladı ve kullanıcılarının arşivlerini YouTube Music'e transfer etmeleri için bir kılavuz yayınladı.