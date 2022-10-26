Google Chrome, Windows'un bu sürümlerini artık desteklemeyecek

WİNDOWS 10 VE 11 KULLANICILARI İÇİN ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK

Google tarafından Chrome duyuru sayfasında sadece Windows 10 veya Windows 11’in güncelleme almaya devam edeceği belirtildi. Bu, en yeni özelliklerin ve güvenlik yamalarının sadece iki işletim sistemine verileceği anlamına geliyor.

Google Chrome desteği 10 Ocak tarihinden itibaren son bulacak. Bu kararın, Microsoft’un Windows 7 ve Windows 8.1 için genişletilmiş desteği sonlandırmasıyla aynı güne denk geldiğini belirtmek gerekiyor.