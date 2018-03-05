Google Earth'teki gizemli cisim tartışma yarattı
Sosyal medyada paylaşılan bir Google Earth görüntüsü tartışması yarattı. İngiliz basının geniş yer verdiği görüntülerdeki cisim ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.
Atlantik okyanusunun güneyinde yer alan Güney Georgia Adaları, Google Earth’te ilginç bir keşfe sahne oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sadece 20 kişinin yaşadığı adanın uydu görüntülerini paylaşan araştırmacılar gizemli bir nesne tespit etti.
Ancak bu Google Earth'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil.
ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.