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  3. 05 Mart 2018 15:35

Google Earth'teki gizemli cisim tartışma yarattı

Sosyal medyada paylaşılan bir Google Earth görüntüsü tartışması yarattı. İngiliz basının geniş yer verdiği görüntülerdeki cisim ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

Google Earth'teki gizemli cisim tartışma yarattı

Atlantik okyanusunun güneyinde yer alan Güney Georgia Adaları, Google Earth’te ilginç bir keşfe sahne oldu.

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Google Earth'teki gizemli cisim tartışma yarattı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sadece 20 kişinin yaşadığı adanın uydu görüntülerini paylaşan araştırmacılar gizemli bir nesne tespit etti.

Ancak bu Google Earth'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil.

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Google Earth'teki gizemli cisim tartışma yarattı

ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.

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Google Earth'teki gizemli cisim tartışma yarattı

Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke de teknolojiye yenik düşmüştü.

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