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  4. Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu

Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu

Google Play Store'da bu hafta 23 oyun ve uygulama ücretsiz olarak akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu. Ücretsiz uygulamalar bir süre sonra yeniden paralı olacak. İşte haftanın ücretsiz uygulamaları...

Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu - Resim: 1

ABD merkezli teknoloji devi Google, toplamda 405 lira değerindeki oyun ve uygulamaları ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

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Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu - Resim: 2

Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.

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Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu - Resim: 3

Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden paralı olacak.

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Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu - Resim: 4

İşte ücretsiz olan oyun ve uygulamalar

OYUNLAR
Word Gram PRO
Prepositions Test & Practice PRO
Antonyms PRO

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