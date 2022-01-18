Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde! Ücretsiz oldu
Google Play Store'da bu hafta 23 oyun ve uygulama ücretsiz olarak akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu. Ücretsiz uygulamalar bir süre sonra yeniden paralı olacak. İşte haftanın ücretsiz uygulamaları...
ABD merkezli teknoloji devi Google, toplamda 405 lira değerindeki oyun ve uygulamaları ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.
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Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.
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Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden paralı olacak.
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İşte ücretsiz olan oyun ve uygulamalar
OYUNLAR
Word Gram PRO
Prepositions Test & Practice PRO
Antonyms PRO
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