Google ''tık'' için kandıran haber sitelerinin haberlerini işaretleyecek

Sullivan; bildirimin, sonuçların doğru mu yanlış mı olduğunu belirtmek anlamına gelmediğini; sadece ek bilgilerin daha sonra ortaya çıkabileceğine dair bir uyarı olduğunu söyledi: “Birisi Google’da arama yaptığında, elimizden gelen en alakalı ve güvenilir bilgiyi göstermeye çalışıyoruz; ama tamamen yeni olan birçok şey alıyoruz.”