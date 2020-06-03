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  3. 03 Haziran 2020 09:04

Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler

ABD merkezli teknoloji şirketi Google Android 11’in beta sürümünü yanlışlıkla yayınladı. Bu hata sonrası yeni Android sürümünün özellikleri ortaya çıktı.

Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler

3 Haziran’da Android 11’i tanıtacağını açıklayan Google ABD’de yaşanan protesto gösterileri nedeniyle lansmanı erteleme kararı almıştı.

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Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler

Ancak Google’ın lansmanı ertelemesine rağmen Android 11’in özellikleri ortaya çıktı. Bunun nedeni ise ABD merkezli teknoloji şirketinin imza attığı bir hata.

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Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler

Zira GSMArena’da yer alan habere göre, Google Android 11'in ilk beta sürümünü bazı Pixel modelleri için yayınladı.

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Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler

Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.

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