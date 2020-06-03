Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler
ABD merkezli teknoloji şirketi Google Android 11’in beta sürümünü yanlışlıkla yayınladı. Bu hata sonrası yeni Android sürümünün özellikleri ortaya çıktı.
3 Haziran’da Android 11’i tanıtacağını açıklayan Google ABD’de yaşanan protesto gösterileri nedeniyle lansmanı erteleme kararı almıştı.
Ancak Google’ın lansmanı ertelemesine rağmen Android 11’in özellikleri ortaya çıktı. Bunun nedeni ise ABD merkezli teknoloji şirketinin imza attığı bir hata.
Zira GSMArena’da yer alan habere göre, Google Android 11'in ilk beta sürümünü bazı Pixel modelleri için yayınladı.