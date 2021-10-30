Google'dan anne ve babalara müjde!
Google artık reşit olmayanların fotoğraflarının arama sonuçlarından kaldırılmasına ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda izin verecek.
Google, 18 yaşından küçük kişilere ait fotoğrafların, ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda arama sonuçlarından çıkarılacağını açıkladı.
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Yeni gizlilik seçeneği, Google'ın18 yaşın altındaki kullanıcılar için önceden ek korumalar oluşturmak amacıyla Ağustos ayında duyurduğu özelliklerden biriydi.
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Google’ın diğer önlemleri arasında ‘YouTube çocuk’ içeriği de yer alıyor.
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18 yaşının altındakilerin ebeveynleri bir istek formu doldurarak Google’dan bir fotoğrafı, arama sonuçlarından çıkarmasını isteyebilecek.
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