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  3. 17 Ağustos 2018 11:54

Google'dan Whatsapp kullananlara müjde

WhatsApp kullanıcılarına ''yedekleme'' konusunda müjdeli haber geldi.

Google'dan Whatsapp kullananlara müjde

Sosyal medya devi Facebook'un büyesinde bulunan WhatsApp, Google'ın platform ile ilgili aldığı karar ile gündemde.

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Google'dan Whatsapp kullananlara müjde

WhatsApp depolama sorunu uzun bir süredir kullanıcıların başını ağrıtıyordu. Google bu konu ile ilgili attığı adım ile bu sorunu kökünden çözdü.

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Google'dan Whatsapp kullananlara müjde

Google ile yapılan iş birliği neticesinde artık kullanıcılar herhangi bir limit olmadan tüm WhatsApp verilerini saklamak için Google Drive‘ı sınırsız şekilde kullanabilecekler.

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Google'dan Whatsapp kullananlara müjde

Peki bu işlemi yapmak için atmanız gereken adımlar neler? İşte 5 adımda WhatsApp verilerini Google Drive’a yedekleme...

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