Google'dan Whatsapp kullananlara müjde
WhatsApp kullanıcılarına ''yedekleme'' konusunda müjdeli haber geldi.
Sosyal medya devi Facebook'un büyesinde bulunan WhatsApp, Google'ın platform ile ilgili aldığı karar ile gündemde.
WhatsApp depolama sorunu uzun bir süredir kullanıcıların başını ağrıtıyordu. Google bu konu ile ilgili attığı adım ile bu sorunu kökünden çözdü.
Google ile yapılan iş birliği neticesinde artık kullanıcılar herhangi bir limit olmadan tüm WhatsApp verilerini saklamak için Google Drive‘ı sınırsız şekilde kullanabilecekler.