Görüntüler güvenlik kamerasından: 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırıldı
Dünya dijitalleştikçe hayatımıza daha çok giren "robotlar" ile ilgili insanoğlunun en büyük korkularından biri Çin'de gerçek oldu. Çin'de 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırılırken bir robotik şirketinin güvenlik kameralarına yansıdı...
Olayın Ağustos ayında Şanghay’da gerçekleştiği belirtilirken, görüntüler geçtiğimiz hafta Douyin (Çin’in TikTok’u) platformunda paylaşılmasının ardından viral oldu.
Küçük bir robotun, showroomdaki diğer robotlarla diyalog kurduğu, ardından iki robotu "eve dönmeye" ikna ettiği, daha sonra ise kalan 10 robotun da onlara katıldığı görüntüler, başta eğlenceli bir kurgu olarak yorumlandı. Ancak showroomun sahibi olan şirket, olayın gerçek olduğunu doğruladı. Başlangıçta iki büyük robot küçük robotu takip ederken, küçük robotun “Eve dön” komutuyla diğer 10 robot da showroomu terk ediyor.
Olayın gerçekliği sosyal medyada tartışma yaratırken, 11 Kasım’da Hangzhou merkezli robotik şirketi, küçük robotun kendilerine ait bir model olduğunu ve “kaçırma” olayının kontrollü bir test kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Şirket, Şanghay’daki üretici ile iş birliği yaparak showrooma giriş izni aldıklarını ve yapay zeka destekli robotlarına diğer robotları “ikna etme” görevi verdiklerini söyledi. Şirket yetkilileri, “Hiçbir şey sahte değildi. Robotumuz, gerçekten bunu başardı” dedi.