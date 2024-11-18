Görüntüler güvenlik kamerasından: 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırıldı

Küçük bir robotun, showroomdaki diğer robotlarla diyalog kurduğu, ardından iki robotu "eve dönmeye" ikna ettiği, daha sonra ise kalan 10 robotun da onlara katıldığı görüntüler, başta eğlenceli bir kurgu olarak yorumlandı. Ancak showroomun sahibi olan şirket, olayın gerçek olduğunu doğruladı. Başlangıçta iki büyük robot küçük robotu takip ederken, küçük robotun “Eve dön” komutuyla diğer 10 robot da showroomu terk ediyor.