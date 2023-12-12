Güneş fırtınası için hayati uyarı: ''Tren kazalarına neden olabilir''

Uzmanlar, Güneş fırtınalarından kaynaklanan jeomanyetik kaynaklı akımların nasıl tehlikeye yol açabileceğini iki güzergaha bakarak modelledi: West Coast Main Line'ın Preston'dan Lancaster'a uzanan bölümü ve Glasgow'dan Edinburgh'a uzanan hat. Bunlar, demiryolu sinyaline büyük ölçüde bağımlı olan iki demiryolu hattını oluşturuyor ve İngiltere’de demiryolu sinyalini bir elektrik devresiyle kontrol eden 50 binden fazla sinyalizasyon hattı devresi bulunuyor.