Güneş fırtınası için hayati uyarı: ''Tren kazalarına neden olabilir''
İngiliz bilim insanları, Güneş fırtınasının tren kazalarına neden olabileceğini açıkladı. Bu durumun ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği belirtildi.
Bilim insanları, Güneş fırtınalarının tren kazalarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere’de yer alan Lancaster Üniversitesi'nden araştırmacılar, Güneş'ten gelen enerji patlamalarını içeren atmosferdeki değişikliklerin, iletişimden elektrik şebekelerine kadar dünyadaki birçok sistemde arızalara neden olabileceğini açıkladı.
Bilim insanları, bu tehlikenin demiryolu sinyallerinin bozulmasına neden olabileceği ve bunun da tren kazalarına yol açabileceği konusunda uyardı.
Uzmanlar, Güneş fırtınalarından kaynaklanan jeomanyetik kaynaklı akımların nasıl tehlikeye yol açabileceğini iki güzergaha bakarak modelledi: West Coast Main Line'ın Preston'dan Lancaster'a uzanan bölümü ve Glasgow'dan Edinburgh'a uzanan hat. Bunlar, demiryolu sinyaline büyük ölçüde bağımlı olan iki demiryolu hattını oluşturuyor ve İngiltere’de demiryolu sinyalini bir elektrik devresiyle kontrol eden 50 binden fazla sinyalizasyon hattı devresi bulunuyor.