Güneş ilk kez bu açıdan görüntülendi! Tarihi kareler

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), dün yayımladığı görüntüler, Solar Orbiter’ın üzerindeki üç farklı cihaz yardımıyla mart ayında, yaklaşık 64 milyon kilometre uzaklıktan elde edildi. Bu görüntülerin, Güneş'in maksimum aktivite döneminde çekildiği belirtildi.

Solar Orbiter, ESA’nın ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile geliştirdiği bir proje. Uzay aracı, 2020 yılında Florida’dan fırlatıldı. Bugüne dek Güneş hep ekvator düzleminden, yani Dünya’nın ve diğer gezegenlerin bulunduğu ekliptik düzlemden gözlemleniyordu. Ancak şubat ayında Solar Orbiter, Venüs’ün yer çekimi desteği ile yörüngesini eğerek Güneş’e 17 derece aşağıdan bakma imkanı elde etti. Gelecek yıllarda yapılacak yeni Venüs manevralarıyla bu açı 30 derecenin üzerine çıkarılacak. Böylece kutup bölgelerine yönelik çok daha net gözlemler yapılabilecek.