Güneş'te dev patlama: Patlama anları görüntülendi

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanıyla Güneş rüzgarları arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar ve GPS gibi teknolojik altyapıları etkileyebilir, hatta radyo frekansları ve uydu operasyonları gibi iletişim sistemlerini de aksatabilir.