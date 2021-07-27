Harvard Üniversitesi uzaylıların varlığını kanıtlayacak

TEORİSİNİ KANITLAMAK İÇİN KEŞİF PROGRAMI BAŞLATTI

Ancak, çoğu araştırmacı Loeb’in aksine Oumuamua’nın uzaydan gelen bir kaya parçası ya da kuyruklu bir yıldız olduğunu savunuyor.

Loeb ise Oumuamua gibi, bazıları uzaylılardan da gelebilecek sayısız başka nesne olduğunu düşünüyor. Bu yüzden, kendi teorisini kanıtlamak ve uzaylıları bulmak için bir keşif program başlattı.