Harvard Üniversitesi uzaylıların varlığını kanıtlayacak
Harvard Üniversitesi, 2017 yılında Dünya'nın yanından geçen ilk yıldızlararası nesne olan ''Oumuamua''nın uzaylılara ait teknolojinin bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışacak.
Güneş Sistemi'nin dışından geldiği tespit edilen ilk yıldızlararası nesne 2017’de Dünya’nın yakınından geçti.
"Oumuamua" adı verilen cisim bilim dünyasında büyük bir tartışma başlattı.
İlginç hareketleri nedeniyle cisim, Harvard Üniversitesi’nde astrofizikçi olan Avi Loeb tarafından uzaylı gemisi olarak tanımlandı.
TEORİSİNİ KANITLAMAK İÇİN KEŞİF PROGRAMI BAŞLATTI
Ancak, çoğu araştırmacı Loeb’in aksine Oumuamua’nın uzaydan gelen bir kaya parçası ya da kuyruklu bir yıldız olduğunu savunuyor.
Loeb ise Oumuamua gibi, bazıları uzaylılardan da gelebilecek sayısız başka nesne olduğunu düşünüyor. Bu yüzden, kendi teorisini kanıtlamak ve uzaylıları bulmak için bir keşif program başlattı.
TANIMLANAMAYAN HAVA OLAYLARI DA ARAŞTIRILACAK
Loeb, geçen Pazartesi günü Galileo Projesi adlı uzaylı teknolojileri ve medeniyetlerinin fiziksel kanıtlarını arayacak yeni girişimini duyurdu.
En az dört hayırsever tarafından desteklenen 1,75 milyon dolarlık proje, doğada dünya dışı olabilecek yıldızlararası nesneleri aramak için Dünya tabanlı bir teleskop ağı kullanacak.
Uzmanlar ayrıca, Dünya'nın yörüngesindeki potansiyel uzaylı gemilerinin yanı sıra atmosferdeki tanımlanamayan hava olaylarını (UAP) da inceleyecek.
Gökbilimciler Oumuamua'nın varlığından haberdar olduklarında, cisim saatte 315 bin kilometre hızla uzaklaşıyordu.
Yeryüzündeki ve uzaydaki birkaç teleskop cismi sınırlı bir şekilde gözlemledi. Bu durum ise 200 metre yarıçap uzunluğuna sahip nesnenin ne olduğu ve nereden geldiği hakkında birçok soruyu cevapsız bıraktı.