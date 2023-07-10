Harvardlı profesörden çılgın iddia: ''Uzaylılara ait malzeme bulduk''

Araştırmacıların, yaptıkları hesaplamalar meteorun potansiyel yolunu belirlemelerini sağladı. Bu hesaplamalar, ABD hükümetinin öngördüğü 10 km'lik menzilin tam içinden geçen bir yol çizdi. Loeb ve ekibi Silver Star adlı bir tekneyle bölgeye gittiler. Gemi, meteorun öngörülen yolu boyunca ve çevresinde çok sayıda geçiş yaptı. Araştırmacılar teknelerine mıknatıslarla dolu bir kızak bağlayarak okyanus tabanını taradı.