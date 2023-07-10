Harvardlı profesörden çılgın iddia: ''Uzaylılara ait malzeme bulduk''
Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb, Papua Yeni Gine'ye düşen bir meteorda uzaylılara ait malzemelerin bulunduğu öne sürdü.
ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Avi Loeb, 2014 yılında Papua Yeni Gine açıklarına düşen bir meteorda teknolojisine ait parçalar bulmuş olabileceğine inandığını söyledi.
Loeb ve ekibi materyalleri analiz için Harvard'a geri getirdi. ABD Uzay Komutanlığı, malzemenin başka bir Güneş sisteminden geldiğini neredeyse yüzde 99,999 oranında kesin olarak doğruladı. Hükümet, Loeb'e meterorun inmiş olabileceği yerin yarıçapını 10 km olarak verdi.
Araştırmacıların, yaptıkları hesaplamalar meteorun potansiyel yolunu belirlemelerini sağladı. Bu hesaplamalar, ABD hükümetinin öngördüğü 10 km'lik menzilin tam içinden geçen bir yol çizdi. Loeb ve ekibi Silver Star adlı bir tekneyle bölgeye gittiler. Gemi, meteorun öngörülen yolu boyunca ve çevresinde çok sayıda geçiş yaptı. Araştırmacılar teknelerine mıknatıslarla dolu bir kızak bağlayarak okyanus tabanını taradı.
"DÜNYA'YA BENZEYEN KÜRELER"
Loeb, "Araştırmalarımızın ardından onlarca küçük küre bulduk. Bunlar neredeyse mükemmel küreler ya da metalik bilyeler. Mikroskopla baktığınızda çok farklı görünüyorlar. Altın, mavi, kahverengi renkleri var ve bazıları Dünya'nın minyatürü gibi görünüyor." diye konuştu.