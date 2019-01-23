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  3. 23 Ocak 2019 11:30

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Satışa çıktı; milyonlarca insan kapış kapış aldı. İşte hayatımızı baştan sona değiştiren o cihazlar...

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

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Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

1608 - Teleskop bulundu

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Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

1630 - Sürgülü hesap cetveli

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Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

1765 - Buhar Makinesi

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