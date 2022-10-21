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Hemen silin! Telefonuna bu uygulamaları yükleyenler risk altında

Android işletim sistemiyle çalışan cep telefonlarında silinmesi gereken zararlı uygulamalara yenileri eklendi. İşte o liste...

Hemen silin! Telefonuna bu uygulamaları yükleyenler risk altında - Resim: 1

Android cep telefonlarında silinmesi gereken zararlı uygulamalara yenileri eklendi. Yeni tespit edilen ve silinmesi gereken uygulamalar ise indirildiğinde cihazları reklamlara boğuyor. Haliyle cihazlar kullanılmaz bir hale geliyor.

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Hemen silin! Telefonuna bu uygulamaları yükleyenler risk altında - Resim: 2

ANDROID KULLANICILARININ HEMEN SİLMESİ GEREKEN UYGULAMALAR
Kullanıcıları mağdur eden uygulamaların bazıları şifreleri çalıyorken, bazıları banka bilgilerine ulaşıyor bazılarıysa direkt yukarıda söylediğimiz gibi reklamlar aracılığı ile kullanıcıyı canından bezdiriyor. 

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Hemen silin! Telefonuna bu uygulamaları yükleyenler risk altında - Resim: 3

Toplamda 20 milyonun üzerinde indirilen 16 uygulama, Google Play Store'dan silinmiş olsalar bile yine de telefonlarına öncesinde indirenlerde mevcut. Haliyle aşağıdaki uygulamalardan biri bile varsa hemen silmenizi öneriyoruz:

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Hemen silin! Telefonuna bu uygulamaları yükleyenler risk altında - Resim: 4

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