Heyecanlandıran araştırma: Dünya'daki yaşam Türkiye'de mi başladı?

NTV'den Tarık Kızıldağ'ın aktardığına göre, Sorbonne araştırmacıları Türkiye, İtalya ve Peru'daki üç antik volkanik bölgeden alınan örneklerde büyük miktarlarda "atmosferik nitrat" buldu.

Bu da nitrojenin kaynağının yanardağ olmadığı, elementin yeryüzüne yıldırım çarpması sonucunda geldiği anlamına geliyor.