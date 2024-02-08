Heyecanlandıran araştırma: Dünya'daki yaşam Türkiye'de mi başladı?
Sorbonne Üniversitesi'nden araştırmacılar volkanik patlamalar sırasında gerçekleşen yıldırımların ilk yaşam formlarının ihtiyaç duyduğu nitrojeni sağlamış olabileceğini ortaya çıkardı. Dünya'daki yaşamın Türkiye, İtalya ve Peru'da volkanik patlamalar sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nden araştırmacıların iddiasına göre Dünya'da yaşam Türkiye, İtalya ve Peru'da gerçekleşen volkanik patlamalar sırasında çarpan yıldırımlar sayesinde oluşmuş olabilir.
Bu çarpışmalar sırasında ilk yaşam formlarının ihtiyaç duyduğu nitrojen miktarının salgılandığı düşünülüyor.
Araştırmacılara göre volkanik patlamalar ile yıldırımların birleşmesi sonucunda nitrojen ve oksijen tepkimeye girerek nitrojen oksit oluşturdu.
Bu nitrojen oksit daha sonra yaşamı yaratıp sürdürebileceği toprağa karıştı.
NTV'den Tarık Kızıldağ'ın aktardığına göre, Sorbonne araştırmacıları Türkiye, İtalya ve Peru'daki üç antik volkanik bölgeden alınan örneklerde büyük miktarlarda "atmosferik nitrat" buldu.
Bu da nitrojenin kaynağının yanardağ olmadığı, elementin yeryüzüne yıldırım çarpması sonucunda geldiği anlamına geliyor.
Araştırma sorumlusu Slimane Bekki, büyük volkanik patlamalar sırasında çok fazla yıldırım düştüğünü belirtti.
Bekki ve ekibi Güney Peru'yu, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesini ve İtalya'nın Napoli kıyısı açıklarındaki volkanik adayı ziyaret etti.
Bu bölgelerin eski volkanik yataklara ev sahipliği yaptığı biliniyor.