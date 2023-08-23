Hindistan'ın uzay aracı Ay'ın bilinmeyen kısmına iniş yaptı
Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna iniş yaptı. Hindistan, Ay'ın bu kısmına iniş yapan ilk ülke oldu.
Hindistan Chandrayaan-3 isimli uzay aracı ile Ay'ın güney kutbu yakınına inen ilk ülke oldu. Bu başarı ile Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Rusya'nın aynı amaçlı uzay seyahati ise geçtiğimiz günlerde başarısız olmuştu.
SU BAZLI BUZLARI KEŞFETMEK AMACIYLA GÖNDERİLDİ
Chandrayaan-3'ün hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek. Ay'a daha önce ABD, Sovyetler Birliği ve Çin yumuşak iniş gerçekleştirdi. Ancak bu ülkelerin hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti.
2019'DAKİ GİRİŞİM BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI
Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve araç Ay'ın yüzeyine düşmüştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te. Uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden kalkış yaptı. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor.
ÜLKEDE BÜYÜK HEYECAN YARATTI
Ay'a yolculuk Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı. ISRO, inişin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu ve öğrenciler de dahil olmak üzere milyonlarca insanın bu yayını izlemesi bekleniyor.