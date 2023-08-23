Hindistan'ın uzay aracı Ay'ın bilinmeyen kısmına iniş yaptı

ÜLKEDE BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Ay'a yolculuk Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı. ISRO, inişin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu ve öğrenciler de dahil olmak üzere milyonlarca insanın bu yayını izlemesi bekleniyor.