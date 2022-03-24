Huawei beklenen özelliğini açıkladı

PC için Mobile Cloud'un temel özellikleri:

Kart tabanlı tasarım: Bu kullanıcı merkezli arayüz, net bir ana sayfa düzeni ve sezgisel bir dosya düzenleme sistemi aracılığıyla verimliliği daha da artırarak, önemli bilgileri ilk bakışta görünür kılıyor. Sistem, galeri, takvim, yapılacaklar listesi veya en son kullanılan dosyalar ve URL'ler gibi kullanıcının en yaygın hizmetlerini doğrudan masaüstünde görüntülemek için topluyor. Kullanıcılar ayrıca geçmiş kayıtlardaki önceki arama içeriğine erişerek veri aramasını daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, kullanıcıların daha fazla yeni etkinlik ve işlevin kilidini açmasına yardımcı olacak avantajlar, güncellemeler veya yeni özellikler de dahil olmak üzere, kullanıcının bulut alanı hakkında düzenli bildirimler içeren özel bir öneri sütunu da var.