Huawei Mate Xs tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

MWC 2020’nin iptalinin ardından bir etkinlik düzenleyen Huawei, katlanabilir telefon modelini görücüye çıkardı. Peki, Huawei Mate Xs özellikleri neler? Huawei Mate Xs fiyatı ne kadar? İşte Huawei'nin yeni modeli ile ilgili bilmeniz gereken her şey...



