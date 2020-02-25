Huawei Mate Xs tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Katlanabilir telefonlar bu yıla damgasını vurdu. Çinli teknoloji devi Huawei de katlanabilir telefon modelini tanıttı. İşte Huawei Mate Xs modelinin özellikleri ve fiyatı...
Dünya GSM Birliği (GSMA), 24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıklamıştı.
Bu karar sonrası fuarda görücüye çıkacak yeni ürünlerin nerede ve nasıl tanıtılacağı sorusu akıllara gelmişti. Çin merkezli Huawei'den ilk hamle geldi.
MWC 2020’nin iptalinin ardından bir etkinlik düzenleyen Huawei, katlanabilir telefon modelini görücüye çıkardı. Peki, Huawei Mate Xs özellikleri neler? Huawei Mate Xs fiyatı ne kadar? İşte Huawei'nin yeni modeli ile ilgili bilmeniz gereken her şey...