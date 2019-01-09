655 milyon piksellik görüntü
1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu'ndan 655 milyon piksellik bir görüntü geldi.
NASA'nın uzay teleskobu Hubble'dan 655 milyon piksellik bir görüntü geldi.
NASA tarafından paylaşılan karede galaksimize 3 milyon yıl uzaklıktaki Triangulum görülebiliyor
HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi paylaştı.