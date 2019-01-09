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  3. 09 Ocak 2019 10:57

655 milyon piksellik görüntü

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu'ndan 655 milyon piksellik bir görüntü geldi.

655 milyon piksellik görüntü

NASA'nın uzay teleskobu Hubble'dan 655 milyon piksellik bir görüntü geldi.

NASA tarafından paylaşılan karede galaksimize 3 milyon yıl uzaklıktaki Triangulum görülebiliyor

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655 milyon piksellik görüntü

HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi paylaştı.

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655 milyon piksellik görüntü

2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.

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655 milyon piksellik görüntü

Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

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