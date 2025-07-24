IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı
IDEF'te sergilenen dört ayaklı insansız kara aracı olan robot köpekler, hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam veriyor. Robot köpeklere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) robot köpek olarak bilinen dört bacaklı insansız kara araçlarını sergiledi.
Robot köpekler, modern savaş alanlarının ve operasyonel görevlerin karmaşıklığına yanıt olarak geliştirilirken, zorlu arazi şartlarına uyum sağlama kapasitesi ve gelişmiş sensör teknolojisiyle, hem askeri hem de sivil operasyonlarda öne çıkıyor.
Kumanda ile kontrol edilen robot köpekler hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam verirken, fuara gelenlerin de büyük ilgisini çekiyor.
BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Savunma Sistemleri Direktörü Hikmet Özge Bacak, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dört bacaklı robotların dikkat çektiğini söyledi.