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  4. IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı

IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı

IDEF'te sergilenen dört ayaklı insansız kara aracı olan robot köpekler, hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam veriyor. Robot köpeklere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA
IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı - Resim: 1

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) robot köpek olarak bilinen dört bacaklı insansız kara araçlarını sergiledi.

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IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı - Resim: 2

Robot köpekler, modern savaş alanlarının ve operasyonel görevlerin karmaşıklığına yanıt olarak geliştirilirken, zorlu arazi şartlarına uyum sağlama kapasitesi ve gelişmiş sensör teknolojisiyle, hem askeri hem de sivil operasyonlarda öne çıkıyor.

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IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı - Resim: 3

Kumanda ile kontrol edilen robot köpekler hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam verirken, fuara gelenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

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IDEF'in ilgi odağı robot köpekler oldu: Yaptıklarına kimse inanamadı - Resim: 4

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Savunma Sistemleri Direktörü Hikmet Özge Bacak, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dört bacaklı robotların dikkat çektiğini söyledi. 

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