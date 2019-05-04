IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü

Kızıltan, yeni ürünlerin halkın ve güvenlik kuvvetlerinin çok ilgisini çektiğine işaret ederek, ziyaretçilerin bol bol tetik çekerek deneme yaptıklarını anlattı.



ABD'de SAR USA markasıyla pazara girdiklerini aktaran Kızıltan, şöyle devam etti: "Yoğun talep bizi iç piyasada kendi ordumuz ve polisimize doğru yönlendirdi. ABD, Afrika ve Uzak Doğu'dan çeşitli ülkelere de satışımız var. ABD'de 2019'da yıllık 50 bin adet civarında satış hedefimiz var. Yetiştirebilirsek bunu karşılamayı düşünüyoruz."