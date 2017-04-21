İki Türk mühendis ürettiği cihazı ABD ve NASA'ya sattı

Bu proje fikrinin ilk olarak yıldırım fotoğrafı çekme isteği ile oluştuğunu anlatan Çelik, "Yıldırımı görüyorduk, çekmeye çalışıyorduk ancak çok kolay bir iş değildi. Bazen yakalıyorsunuz, bazen yakalayamıyorsunuz. Çeşitli metotlar var ama gerçekten zor, makine başında saatlerce beklemeniz gerekiyor. Bunu yapacak yazılım ve donanımı geliştirdikten sonra 'daha farklı hızlı olayları nasıl yakalarız' diye ürünü geliştirmeye devam ettik." şeklinde konuştu.



Çelik, bir balonun patlama sesi ya da bir bardağın kırılma sesini duyarak, kırılma ve patlama anının fotoğrafını çekmekle devam ettiklerini, daha sonra ürüne lazer modu özelliği eklediklerini, kurşunun havada fotoğraflanması ve uçan bir kuşun yuvaya gelmesi anının fotoğraflanması imkanı sağlandığını kaydetti



Ürünü müşterilerden aldıkları geri bildirimlerle geliştirdiklerini belirten Çelik, onların ihtiyaçlarına cevap vererek ürünün her yeni versiyonunda üzerine bir şeyler koyarak pazardaki haline getirdiklerini bildirdi.