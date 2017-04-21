İki Türk mühendis ürettiği cihazı ABD ve NASA'ya sattı
Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, ürettikleri MIOPS SMART adlı cihazı ABD Ordusu ve NATO'ya satmayı başardı.
Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART adlı cihazı, Amerikan ordusu ile Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) satmayı başardı.
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan MIOPS Teknoloji Kurucu Ortağı Onur Çelik, firmayı 2016'da Erkan Yiğiter ile kurduklarını, 2016'dan bu yana fotoğrafçılık ve video sektörü için çeşitli ürünler geliştirdiklerini anlattı.
Ortağıyla kendisinin elektronik mühendisi olduğunu, MIOPS SMART ürününün ilk halinin el üretimiyle yapıldığını ifade eden Çelik, "Elde ürettiğimiz ürünleri hazır plastik kutulara monte ederek ilk olarak fotoğrafçılara kullandırdık, öyle denedik. Onlar için hakikaten kullanışlı olduğunu ve işlerine yaradığını gördükçe bunun bir ürün haline dönüşmesine karar verdik." diye konuştu.
'YAKLAŞIK 375 BİN DOLARLIK FON TOPLADIK'
Çelik, geliştirdikleri ürünleri kitlesel fonlama platformlarında kullanıcı beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Buralarda projelerimizi fonlayarak ürünlerimizi hayata geçirdik. İlk projemiz MIOPS SMART ürünümüzdü. Anlık olayları fotoğraflamak için yaptığımız bir üründü. Şimşek çakması, balon patlaması, bardak kırılması, merminin havadaki hareketi gibi olayları fotoğrafçıların kolay şekilde çekebilmelerini sağlayan bir cihaz... Uluslararası fonlama platformu Kickstarter'da bu üründen yaklaşık bin 750 adet ön sipariş aldık ve yaklaşık 375 bin dolarlık fon topladık. Daha sonra bu ürünü prototipten gerçeğe dönüştürdük ve ürünün satışına başladık. 6 farklı ülkede uluslararası fuarlara katıldık ve zamanla kendi bayi ağımızı da oluşturduk. Şu anda 19 farklı ülkede 22 bayi aracılığıyla ürünlerimizi dünyadaki farklı fotoğrafçılara ulaştırıyoruz."
Bu proje fikrinin ilk olarak yıldırım fotoğrafı çekme isteği ile oluştuğunu anlatan Çelik, "Yıldırımı görüyorduk, çekmeye çalışıyorduk ancak çok kolay bir iş değildi. Bazen yakalıyorsunuz, bazen yakalayamıyorsunuz. Çeşitli metotlar var ama gerçekten zor, makine başında saatlerce beklemeniz gerekiyor. Bunu yapacak yazılım ve donanımı geliştirdikten sonra 'daha farklı hızlı olayları nasıl yakalarız' diye ürünü geliştirmeye devam ettik." şeklinde konuştu.
Çelik, bir balonun patlama sesi ya da bir bardağın kırılma sesini duyarak, kırılma ve patlama anının fotoğrafını çekmekle devam ettiklerini, daha sonra ürüne lazer modu özelliği eklediklerini, kurşunun havada fotoğraflanması ve uçan bir kuşun yuvaya gelmesi anının fotoğraflanması imkanı sağlandığını kaydetti
Ürünü müşterilerden aldıkları geri bildirimlerle geliştirdiklerini belirten Çelik, onların ihtiyaçlarına cevap vererek ürünün her yeni versiyonunda üzerine bir şeyler koyarak pazardaki haline getirdiklerini bildirdi.