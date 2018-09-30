İki yerli güçlerini birleştirdi !
ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın ürettiği Yörük aracına entegre edildi.
ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4x4'e entegre edildi. Sarp Zafer'le araç içindeki personele, dışarıya çıkmadan silah sistemini besleme imkanı sağlanacak. Bu konfigürasyonda mühimmat takviyesi zırhlı aracın dışına çıkılmadan yapılabilecek.
Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'dan aldığı Yörük siparişlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklı donanım ve silah sistemleri kullanılıyor.
Hava ve kara tehditlerine, asimetrik tehditlere karşı ASELSAN'ın yaklaşık 20 ülkede kullanılan Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ailesinde yer alan çeşitli silah sistemleri, Yörük araçlarına entegre ediliyor.