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  3. 30 Eylül 2018 13:09

İki yerli güçlerini birleştirdi !

ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın ürettiği Yörük aracına entegre edildi.

İki yerli güçlerini birleştirdi !

ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4x4'e entegre edildi. Sarp Zafer'le araç içindeki personele, dışarıya çıkmadan silah sistemini besleme imkanı sağlanacak. Bu konfigürasyonda mühimmat takviyesi zırhlı aracın dışına çıkılmadan yapılabilecek.

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İki yerli güçlerini birleştirdi !

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'dan aldığı Yörük siparişlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklı donanım ve silah sistemleri kullanılıyor.

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İki yerli güçlerini birleştirdi !

Hava ve kara tehditlerine, asimetrik tehditlere karşı ASELSAN'ın yaklaşık 20 ülkede kullanılan Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ailesinde yer alan çeşitli silah sistemleri, Yörük araçlarına entegre ediliyor.

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İki yerli güçlerini birleştirdi !

Söz konusu silah sistemleri arasında ASELSAN'ın müşterileri talepleri doğrultusunda yakın zamanda geliştirdiği Sarp Zafer de yer alıyor.

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