İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar!

Uzay aracında turist olarak bir yarışmada bilet kazanan 18 yaşındaki Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff'ın yanı sıra uçuş için bilet satın alan 80 yaşındaki eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin yer aldı. Goodwin, uzaya çıkan ilk olimpik sporcu ve ikinci parkinson hastası olarak, 18 yaşındaki Mayers uzaya giden en genç ikinci insan olarak kayıtlara geçti. Mayers ve annesi Schahaff ise, uzaya seyahat eden ilk anne-kız ünvanını aldı.