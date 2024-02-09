İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı'nın bulunduğu kapsül Dünya'ya iniş yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yaptı. Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Florida açıklarında denize iniş gerçekleştirdi. Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 16.30 civarı) Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.
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Alper Gezeravcı, 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı.
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Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek.
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Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.
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